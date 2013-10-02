Делегация ВОЗ поедет в Россию для одобрения "Спутника V"

Специалисты приедут в Москву ради получения данных о препарате.

Делегация Всемирной организации здравоохранения поедет в Россию для одобрения "Спутника V". Такое заявление сделали журналисты информационного агентства ТАСС со ссылкой на собственного источника, близко знакомого с ходом переговоров между Москвой и ВОЗ.

Взаимодействие с ВОЗ продолжается в позитивном ключе. Очередной визит делегации ВОЗ в Россию ожидается в ближайшее время. источник агентства

Напомним, что недавно старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро ВОЗ Олег Бенеш говорил прессе о том, что последнее препятствие для одобрения международным экспертным сообществом российской вакцины является предоставление Москвой полного пакета документов по препарату. Сведения должны описывать такие параметры вакцины, как ее качество, безопасность, эффективность.

"Спутник V" эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма.

Фото: Piter.tv