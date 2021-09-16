ВОЗ приостановила процесс одобрения вакцины "Спутник V"

Процесс возобновится после устранения всех выявленных ранее недочетов.

Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил помощник директора действующей при ВОЗ Панамериканской организации здравоохранения Жарбас Барбоса, информирует ТАСС.

По его словам, причиной приостановки являются проблемы с применением некоторых практик на одном из объектов производства препарата.

Что касается одобрения вакцины "Спутник V", то этот процесс был приостановлен, так как во время инспекции одной из фабрик, где производится вакцина, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новой практике производства. Жарбас Барбоса, помощник директора ПВОЗ

Процесс одобрения российской вакцины от COVID-19 возобновится после устранения всех недочетов. За этим последует проведение новой инспекции.

Ранее глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на встрече "Большой двадцатки" главы минздравов стран признали "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики COVID-19.

Видео: YouTube / PAHO TV