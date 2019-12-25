Мурашко: минздравы G20 признали "Спутник V" лучшим препаратом профилактики COVID-19

Он назвал этот факт "первым прорывом медицинской науки" за последние десять лет.

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что на встрече "Большой двадцатки" главы минздравов стран признали российскую вакцину "Спутник V" лучшим препаратом для профилактики COVID-19. Слова министра передает "РИА Новости".

За последнее десятилетие это, наверное, первый прорыв медицинской науки, когда лекарственный препарат знают во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили, "Спутник" – лучший препарат для профилактики. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Министр подчеркнул, за время пандемии коронавируса появились более тысячи лекарств, чего никогда не происходило за такой короткий промежуток времени.

Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна использовала все запасы российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". По его словам, данный препарат пользовался большим спросом среди желающих вакцинироваться. В результате его применения от коронавируса привились около одного миллиона граждан государства.

Фото: Минздрав России