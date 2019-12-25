Венгрия полностью использовала запасы "Спутника V"

Вакцинация населения началась в феврале текущего года.

Венгрия использовала все запасы российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Об этом с интервью изданию РБК заявил глава министерства иностранных дел страны Петер Сийярто.

По его словам, данный препарат пользовался большим спросом в Венгрии. В результате его применения от коронавируса привились около одного миллиона граждан государства. Всего страны заключили контракт на поставку двух миллионов доз "Спутника".

Качество было безупречным. Согласно нашим официальным данным, "Спутник V" действует очень хорошо. Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

Поставки доз препарата Россией начались осенью прошлого года. Они предназначались для проведения исследований. Однако уже в феврале 2021 года "Спутник V" был одобрен министерством здравоохранения Венгрии, после чего началась вакцинация граждан государства.

Ранее глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко завил, что большинство пациентов, которых привозят в медицинские учреждения с COVID-19, не прошли курс вакцинации против него. Министр подчеркнул, что привитые пациенты не попадают в реанимацию.

Фото: Telegram / sputnik_vaccine