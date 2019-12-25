Мурашко: 92% госпитализированных россиян не прививались от COVID-19

Министр подчеркнул, что привитые пациенты не попадают в реанимацию.

Глава российского Министерства здравоохранения Михаил Мурашко завил, что большинство пациентов, которых привозят в медицинские учреждения с COVID-19, не прошли курс вакцинации против него. Об этом пишет ТАСС.

Министр подчеркнул, что привитые пациенты не попадают в реанимацию.

Более 92% поступающих пациентов в ковидные госпитали - это пациенты невакцинированные. Те же, которые вакцинированные поступают, - это, как правило, легкое течение, они не попадают в реанимации. Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ

Напомним, Министерство здравоохранения обновило временные рекомендации по вакцинации от COVID-19. Для профилактики коронавируса пациентам с ВИЧ-положительным статусом рекомендуют прививаться препаратом "Спутник V". Кроме того, пациентам старше 60 лет разрешили применение вакцины "Спутник Лайт", однако подчеркивается, что к таким гражданам должен применяться индивидуальный подход.

Ранее мы сообщали, что правительство РФ потратит два миллиарда рублей на борьбу с опасными инфекциями.

Фото: Минздрав России

