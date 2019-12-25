"Спутник V" эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма

La Nacion разместил результаты научного исследования по эффективности трех вакцин от ковида.

"Спутник V" оказался эффективнее AstraZeneca и Sinopharm против дельта-штамма. Об этом рассказали специалисты из аргентинского Национального университета Кордовы. Результаты исследования ученых опубликовано в местной газете La Nacion. Известно, что авторы работы проанализировали 309 образцов плазмы крови у переболевших коронавирусом и привитых двумя дозами препаратов AstraZeneca, Sinopharm и "Спутник V".

Самые высокие титры нейтрализующих антител против варианта, происходящего из Индии, были у тех, кто получил две дозы "Спутника V" и до этого болел коронавирусом. Далее следуют те, кто получил обе дозы российской вакцины, но не был заражен ранее коронавирусом. Наименьшая защита была у тех, кто получил две дозы Sinopharm. материал издания La Nacion

Сейчас Аргентина проводит серию исследования по вопросам использования вакцин от ковида. Ранее ученые выяснили, что нейтрализующая сила антител после вакцинации "Спутником V" со временем только увеличивается.

Эксперты усомнились в достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в России в этом году.

Фото: Piter.tv