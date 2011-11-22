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Эксперты усомнились в достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в России в этом году
Сегодня, 10:52
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Эксперты усомнились в достижении коллективного иммунитета к коронавирусу в России в этом году

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Причиной этого является скептическое отношение граждан страны к вакцинации.

Эксперты Российской академии народного хозяйства и госслужбы сомневаются, что в России до конца года сможет установиться коллективный иммунитет к COVID-19. Об этом пишет "Интерфакс".

По словам специалистов, причиной этого является скептическое отношение граждан страны к вакцинации.

Скептическое отношение части общества к вакцинации замедляет выработку коллективного иммунитета, который может быть достигнут при вакцинации 60 процентов россиян.

из комментариев экспертов РАНХиГС 

По предварительным данным, до конца текущего года от коронавируса будут привиты от 50 до 55% населения государства. К началу осени от COVID-19 была привиты только четверть граждан РФ.

Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Фото: pexels.com

Теги: covid-19, коллективный иммунитет, коронавирус, ранхигс
Категории: Новости России, Лента новостей,

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