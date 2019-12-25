Теперь срок завершения пандемии коронавируса намечен на 24 августа.

Дату окончания пандемии коронавируса в России снова отодвинули. Об этом заявили сингапурские ученые из университета технологии и дизайна (SUTD). Исследователи заявили на собственном сайте, что срок окончания распространения COVID-19 в РФ полностью удастся достичь к 24 августа 2020 года. Ранее они давали прогноз, который называл другую дату завершения пандемии - 17 августа.

В Сингапуре пояснили, что прогноз составляется с учетом текущей ситуации по количеству зараженных, а также мерам, которые власти принимают для борьбы против распространения инфекции. В связи с меняющимися факторами даты завершения пандемии могут меняться в любую сторону. Дата фиксируется при помощи специально созданной для этого математической модели. Они описывает динамику происходящего, включая новые случаи инфицирования, а также количество выздоровевших и погибших.

Изначально прогноз Сингапура говорил о завершении пандемии в России к 20 июля. После срок передвигали сначала на 12 августа, а затем - на 17 число.

Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса.