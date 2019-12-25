Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса. Об этом рассказали журналисты из The Straits Times со ссылкой на ученых из Сингапура. Исследователи уверены, что около 50-70 процентов носителей инфекции не знают об этом, так как переносят COVID-19 бессимптомно.
Медики напомнили, что носитель SARS-CoV-2 может находиться в состоянии полного отсутствия признаков заболевания до четырех недель. При этом человек продолжает вести обычную жизнь и распространять вирус дальше. К такому выводу пришел инфекционист Лион Ноэ Нам. Иностранный эксперт отметил, что со временем у этого человека может выработаться иммунитет к болезни.
Еще один собеседник The Straits Times заявил основную проблему бессимптомных переносчиков. Исполнительный глава национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео И Синь напомнил, что такие пациенты усложняют для властей борьбу с пандемией. Из-за них сложнее отследить контакты с зараженными и предотвратить распространение вируса.
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