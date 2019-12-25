Ученые раскрыли примерное количество людей, не подозревающих, что являются носителями инфекции.

Названа доля бессимптомных переносчиков коронавируса. Об этом рассказали журналисты из The Straits Times со ссылкой на ученых из Сингапура. Исследователи уверены, что около 50-70 процентов носителей инфекции не знают об этом, так как переносят COVID-19 бессимптомно.

Медики напомнили, что носитель SARS-CoV-2 может находиться в состоянии полного отсутствия признаков заболевания до четырех недель. При этом человек продолжает вести обычную жизнь и распространять вирус дальше. К такому выводу пришел инфекционист Лион Ноэ Нам. Иностранный эксперт отметил, что со временем у этого человека может выработаться иммунитет к болезни.

Еще один собеседник The Straits Times заявил основную проблему бессимптомных переносчиков. Исполнительный глава национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео И Синь напомнил, что такие пациенты усложняют для властей борьбу с пандемией. Из-за них сложнее отследить контакты с зараженными и предотвратить распространение вируса.

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