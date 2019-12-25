Сингапурские ученые считают, что эпидемия COVID-19 в РФ закончится к 20 июля.

Названа дата окончания пандемии коронавируса в России. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на исследование аналитиков из Сингапура. Соответствующую работу провели представители местного университета технологии и дизайна. Эксперты уверены, что к 20 числам июля в РФ не будут регистрироваться новые случаи заражения COVID-19, а вспышка инфекции завершится.

Ученые объяснили, что вывели дату благодаря статистическим данным по заболевшим коронавирусом в России. В Сингапуре уверены, что к 20 мая медикам удастся выявить 97% всех зараженных инфекцией, а к 28 мая этот процент достигнет 99.

В Сингапуре заметили, что коронавирус в США прекратит распространяться к 27 августа, в Великобритании - к 14 августа, в Германии - к 1 августа, во Франции - к 5 августа.

Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно.