Власти Сингапура арестовали попавшее под санкции российское судно

Из-за американских санкций и невозможности ремонта корабль оказался в долгах.

В Сингапуре арестовали попавшее под санкции США российское судно "Севастополь". Правительство пошло на такие меры из-за долгов, которые накопились из-за американских санкций. Власти будут требовать через суд продажи российского корабля. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на заместителя гендиректора предприятия-судовладельца Олега Аникина.

У нас поломались вспомогательные двигатели. Обращались в местные ремонтные компании. Но так как пароход под санкциями, 80% компаний отказываются чинить его, а кто соглашается, ставят неподъемный ценник объяснил ситуацию эксперт

Аникин добавил, что российских ремонтников в Сингапур не пускают. По словам спикера, это происходит под различными предлогами. Из-за этого за стоянку образовалась задолженность. Сейчас на корабле есть электричество и питание. Однако внутрь и наружу никого из экипажа не выпускают. Суд назначен на 17 декабря.

Напомним, что в 2018 году "Севастополь" и еще пять судов попали в список США. Они перевозили в КНДР очищенные нефтепродукты. Иностранцы считают, что с кораблей перекачивались ресурсы на северокорейские суда. Компания-перевозчик опровергает подобные обвинения.

Ранее Piter.tv писал о том, что Россия поднялась в рейтинге Doing Business.

Видео: YouTube/Singapore Academy Corporate Management