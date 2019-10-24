Россия поднялась в рейтинге Doing Business

Страна улучшила позицию на три строчки.

Упрощение процедур для бизнеса позволило РФ подняться в рейтинге Doing Business. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена Татьяну Минееву.

Сейчас государство находится на 28 месте среди 190 стран, хотя ранее занимало 31-ю позицию списка. Уполномоченная по правам предпринимателей заметила, что DB рассматривал деловой климат только в двух крупных городах страны - Москве и Петербурге.

Среди позитивных факторов для развития бизнеса в стране эксперты считают изменение порядка получения разрешений на строительство и переход на электронное декларирование на таможне. Последняя правка позволила уменьшить количество отказов и снизить временные и денежные затраты девелоперов. Упростилась система подключения к электроснабжению объектов.

Отметим, что в топ-три рейтинга попали Новая Зеландия, Сингапур и Дания.

Ранее Piter.tv писал о том, что ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценен в 150 млрд рублей в год.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop