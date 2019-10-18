Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценен в 150 млрд рублей в год

Об этом рассказал в интервью агентству Bloomberg замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.

Чиновник уточнил, что финансовые потери РФ в связи с таянием вечной мерзлоты оценены в сумму от 50 до 150 миллиардов рублей. Сумма ущерба в дальшейшем будет только расти. Данная тема напрямую влияет на экономическое развитие и требует изучения.

Замминистра уточнил, что таяние почвы являтся угрозой для большинства построенных сооружений в Арктике. Максштаб таков, что "трубы лопаются" и "рушатся сваи".



Отметим, что в сентябре ряд экспертов опубликовал доклад о таянии многолетней мерзлоты, который продлится в ближайшие десятилетия.

Ранее мы сообщали о том, что программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения охватят все районы Ленобласти.

Видео: YouTube/БИЗНЕС Online