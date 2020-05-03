Скорректирован прогноз по эпидемии коронавируса в России

Обновленные данные приводят в лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.

Ученые из Сингапура вывели новую дату возможного окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Теперь они предполагают, что пандемия может завершиться 12 августа.

Число пришлось сдвинуть на 4 дня из-за резкого роста выявленных случаев заражения коронавирусом за последние дни.

Отметим, что в России на утро 3 мая зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%.

Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube