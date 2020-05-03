Скорректирован прогноз по эпидемии коронавируса в России

Ученые из Сингапура вывели новую дату возможного окончания эпидемии коронавируса COVID-19 в России. Теперь они предполагают, что пандемия может завершиться 12 августа.
Число пришлось сдвинуть на 4 дня из-за резкого роста выявленных случаев заражения коронавирусом за последние дни.
Отметим, что в России на утро 3 мая зафиксировано 10 633 новых случая заражения коронавирусом COVID-19 в 85 регионах страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным ИЦК, прирост составил 8,6%.
Видео: стопкоронавирус.рф / YouTube
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