Daily Express: гиперзвуковая ракета AGM-183A может долететь до Москвы за 20 минут

Британские СМИ прокомментировал планы США испытать AGM-183A в Калифорнии.

Daily Express: гиперзвуковая ракета Джо Байдена AGM-183A может долететь до Москвы за 20 минут и до Пекинаа за полчаса. Об этом написали британские журналисты со ссылкой на собственного эксперта. По мнению источника, Вашингтон бросает вызов Китаю и РФ тестами нового вооружения. Специалисты ссылаются на данные, опубликованные в пресс-релизе Военно-воздушных сил США.

На данный момент известно, что ракеты AGM-183A пройдут в ближайший месяц. Оружие уже находится на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. Она установлена на бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Испытательный самолет для проведения первого испытательного полета...готов, сейчас он проходит процедуру наземных испытаний Хит Коллинс, глава программы ВВС США по вооружениям

Аналитик Павел Подвиг сообщил авторам Daily Express о том, что у стратегического американского оружия есть слабые стороны. В частности, он заявил о просчетах страны-оператора. Эксперт не знает, получится ли у Вашингтона эффективно с этим разобраться.

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