Дацюк из СКА станет капитаном сборной России по хоккею на ОИ-2018

Павец Дацюк - капитан российской сборной по хоккею на Олимпиаде-2018.

Капитаном российской команды по хоккею на зимних Играх в Пхенчхане станет нападающий петербургского СКА Павел Дацюк.

Об этом 29 января заявил главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок. Он уточнил, что подготовка к Олимпиаде идет по плану и напомнил, что хоккеистов могут отчислить из команды за нарушение правил, которые установил МОК, пишет "Коммерсантъ".

На прошлой неделе стал известен состав команды на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Костяк команды составили игроки двух армейских клубов — санкт-петербургского СКА и столичного ЦСКА. Еще два игрока представляют "Металлург" из Магнитогорска. Подробнее: сразу 15 игроков СКА вошли в сборную России на Олимпийские игры.

Фото: сайт СКА