DC: пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о платеже

В Белом доме уклонились от ответа на вопрос прессы.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер завершила брифинг с журналистами в Вашингтоне после того, как местные СМИ задали чиновнице вопрос о том, получал ли американский президент Джо Байден деньги от компании своего сына Хантера Owasco PC. Прессс-секретарь "уклонилась" при этом от ответа. Вопрос задал корреспондент из издания Real Clear Politics Фил Вегманн. Его интересовало, принял ли глава США оплату, а также, для чего было заключать подобное соглашение, если совместный бизнес не велся. Уйдя от комментария по теме, Карин Жан-Пьер закрыла свою папку и вышла из зала.

Я должна вам прояснить: я не видела этот отчет, поэтому мне придется направить вас к моим коллегам из офиса адвоката Белого дома по этому конкретному вопросу. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что надзорный комитет палаты представителей США ранее выступил с заявлением о том, что Owasco PC получала денежные средства от компаний, связанных с китайским государством, других иностранных лиц и фирм. Конгрессмены заметили, что вопреки высказываниям лидера страны, выплаты для Джо Байдена велись, а политик знали о том, что его семья замешана в "схемах торговли влиянием".

Белый дом не пояснил, одобрит ли Байден помощь Израилю отдельно от Украины.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television