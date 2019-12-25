Белый дом не пояснил, одобрит ли Байден помощь Израилю отдельно от Украины

Карин Жан-Пьер рассказала о работе с Конгрессом США по поддержке ВСУ.

Карин Жан-Пьер ушла от ответа на вопрос о том, готов ли будет американский президент Джо Байден подписать закон о выделении военной помощи Израилю отдельно от Украины в том случае, если соответствующие запросы будут рассмотрены в Конгрессе США порознь. Соответствующее заявление официальный представитель местной администрации сделала в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Чиновница заметила, что США должны помогать обоим государствам.

...Успехи Израиля и Украины имеют ключевое значение для национальной безопасности США. Есть двухпартийное согласие. большинство республиканцев и демократов в Палате представителей и Сенате заявляют о поддержке запросов на выделение средств. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь США

Карин Жан-Пьер полагает, что на текущий момент нет никаких оснований для того, чтобы чиновники из Белого дома не смогли обеспечить Израиль и Украину необходимым финансированием. Однако новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, представляющий Республиканскую партию от штата Луизиана, заявил в интервью местному телеканалу Fox News, что запросы на предоставление Вашингтоном военной помощи Израилю и Украине должны рассматриваться отдельно.

Белый дом заявил, что представит запрос на помощь Украине и Израилю на будущей неделе.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television