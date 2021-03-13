Белый дом заявил, что представит запрос на помощь Украине и Израилю на будущей неделе

Карин Жан-Пьер оценила поддержку двух региональных конфликтов.

Американский президент Джо Байден направит Конгрессу США запрос со стороны Белого дома на оказание дополнительной крупной финансовой помощи Украине и Израилю на следующей неделе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер.

Как он сказал на прошлой, то есть на этой неделе, он представит на следующей неделе план дополнительного финансирования, которое будет запрашивать. Забегать вперед не хочу. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее вашингтонская администрация во главе с представителем Демократической партии запросила 10 августа у местных законодателей дополнительную экстренную поддержку для ВСУ в качестве расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября. Речь идет о сумме в 13 миллиардов долларов.

"Должно быть стыдно": пресс-секретарь Байдена устроила скандал.

Фото и видео: YouTube / Fox Business