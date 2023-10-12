"Должно быть стыдно": пресс-секретарь Байдена устроила скандал

Карин Жан-Пьер не дала слово представителю The New York Post.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Карин Жан-Пьер повздорила на регулярном брифинге в Вашингтоне с репортером из местной газеты The New York Post Стивеном Нельсоном. На публичном мероприятии Нельсон спросил чиновницу о том, почему она уже длительное время не дает ему возможность задавать вопросы и игнорирует его.

И я не собираюсь давать вам эту возможность сегодня.... Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

После этого сотруница пресс-службы властей США указала на другого журналиста и дала ему право на выдвижение вопроса. По информации от телеканала Fox News, несмотря на неоднократные попытки Карин Жан-Пьер предоставить слово другому журналисту, Стивен Нельсон настаивал на своем, обвиняя пресс-секретаря Белого дома в неуважении к СМИ.

Вам должно быть стыдно за это. Внесение в черный список одной из крупнейших и наиболее читаемых газет нашей страны свидетельствует о неуважении к свободным и независимым средствам массовой информации, Карин. Это свидетельствует о презрении к свободной и независимой прессе. Стивен Нельсон, журналист США

Карин Жан-Пьер в ответ раздраженно заявила, что позволяет задавать вопросы тем корреспондентам, кто также давно не имел подобной возможности, после чего окончательно переключила свое внимание на другого репортера.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television