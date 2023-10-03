Белый дом: США скоро выделят Украине очередной пакет вооружений

Карин Жан-Пьер оценила слова Дмитрия Пескова.

Американская администрация при президенте Джо Байдене скором времени выделит украинским властям очередной пакет военной помощи. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница таким образом оценила высказывание секретаря российского президента Владимира Путина Дмитрия Пескова о растущей в западном мире усталости от финансирования киевского режима.

В ближайшее время у нас будет еще один пакет помощи Украине... это станет сигналом... Это наше послание (президенту РФ Владимиру Путину) Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме заявили о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television