В Белом доме заявили о наличии средств только на срочную военную помощь Киеву

Карин Жан-Пьер заметила, что у властей США нет долгосрочных договоренностей с Кевином Маккарти.

Американская администрация при президенте Джо Байдене настроена помогать киевскому режиму столько, сколько нужно, но шаги членов Республиканской партии страны в Конгрессе не способствуют этому. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница не смогла ответить прессе о том, какой именно объем бюджетных средств остается у исполнительной ветви власти для оказания помощи ВСУ. Девушка рекомендовала обратиться за точными данными к Пентагону.

Что мы видели на примере последних действий республиканцев, не помогает нашим союзникам и партнерам. Мы знаем, что этого достаточно для нас, чтобы удовлетворять срочные потребности Украины на поле боя. Однако это не долгосрочное решение Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Американская администрация, по сути, признала факт того, что сделки со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти, направленной на продолжение оказания финансовой помощи Украине, в Вашингтоне не существует.

США продолжают принимать усилия по возвращению на родину Уилана и Гершковича.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television