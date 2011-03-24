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США продолжают принимать усилия по возвращению на родину Уилана и Гершковича

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Карин Жан-Пьер рассказала о работе властей США по обмену заключенными с Россиейю

Американская администрация при президенте Джо Байдене не оставляет попыток вернуть на родину из России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что призывает Москву незамедлительно освободить  американских граждан из заключения.

Освобождение Эвана, Пола Уилана и всех американцев, которых незаконно удерживают за рубежом, является нашим самым высоким приоритетом. Наши усилия по их освобождению продолжаются. Мы не остановимся, пока они не вернутся домой.

Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в четверг сообщалось  том, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий подготовили резолюцию с требованием об освобождении Гершковича и других американцев, которых власти США считают "незаконно задержанными". Этот документ призывает администрацию президента США Джо Байдена заняться "его делом в тесном контакте с российскими властями".

У Белого дома пока нет данных о возможной встрече лидеров КНР и США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television

Теги: белый дом, карин жан-пьер, обмен заключенными, пол уилан, эван гершкович
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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