США продолжают принимать усилия по возвращению на родину Уилана и Гершковича

Карин Жан-Пьер рассказала о работе властей США по обмену заключенными с Россиейю

Американская администрация при президенте Джо Байдене не оставляет попыток вернуть на родину из России Эвана Гершковича и Пола Уилана. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница заметила, что призывает Москву незамедлительно освободить американских граждан из заключения.

Освобождение Эвана, Пола Уилана и всех американцев, которых незаконно удерживают за рубежом, является нашим самым высоким приоритетом. Наши усилия по их освобождению продолжаются. Мы не остановимся, пока они не вернутся домой. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что в четверг сообщалось том, что американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий подготовили резолюцию с требованием об освобождении Гершковича и других американцев, которых власти США считают "незаконно задержанными". Этот документ призывает администрацию президента США Джо Байдена заняться "его делом в тесном контакте с российскими властями".

У Белого дома пока нет данных о возможной встрече лидеров КНР и США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television