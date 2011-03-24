У Белого дома пока нет данных о возможной встрече лидеров КНР и США

Карин Жан-Пьер напомнила, что Вашингтон не хочет конфронтации с Пекином.

Американская администрация при президенте Джо Байдене в настоящее время не располагает сведениями о возможной встрече китайского председателя Си Цзиньпина и лидера Белого дома Джо Байдена. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница пояснила прессе, что глава страны заинтересован в подобном мероприятии, так как власти не стремятся к конфронтации с Пекином.

Мне нечего сказать вам о каких-либо встречах или потенциальных встречах президента, <...> просто нечем с вами поделиться. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

Ранее американский лидер неоднократно говорил о собственном стремлении встретиться с главой КНР Си Цзиньпином, в частности, политик рассчитывал провести переговоры с иностранным коллегой на полях саммита "Большой двадцатки" (G20) в Нью-Дели. Однако во главе китайской делегации на это событие прибыл премьер-министр Государственного совета КНР Ли Цян.

Белый дом серьезно относится к ситуации вокруг обвинений в коррупции сенатора США.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television