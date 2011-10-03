Белый дом серьезно относится к ситуации вокруг обвинений в коррупции сенатора США

Карин Жан-Пьер поддержала решение Роберта Менендеса.

Американская администрация при президенте Джо Байдене посчитала верным решение представителя Демократической партии от штата от Нь-Джерси Роберта Менендеса временно сложить с себя полномочия председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса США в связи с выдвинутыми против него правоохранительными органами уголовными обвинениями в коррупции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер. Чиновница прокомментировала скандал в отношении обвинений в в адрес местного законодателя.

Мы считаем, что это серьезный вопрос. Мы считаем, что уход сенатора с поста председателя был правильным шагом. <...> Что касается всего остального, любого решения, которое он должен принять, то это будет зависеть от него и от лидеров Сената. Но мы считаем это серьезным делом. Карин Жан-Пьер, пресс-сектретарь Белого дома

Роберт Менендес, который ранее назвал беспочвенными выдвинутые против него обвинения. Политик предстанет перед судом в Нью-Йорке 27 сентября. Прокуратура США заявила, что законодатель вовлечен в коррупционные связи с тремя бизнесменами. За эту противоправную деятельность они якобы получили сотни тысяч долларов в качестве взяток.

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Фото и видео: Белый дом