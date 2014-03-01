Белый дом не подтвердил скорую поставку ATACMS Украине

Карин Жан-Пьер оценила встречу Байдена и Зеленского в Вашингтоне.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не исключает возможность передачи Вооруженным силам Украины в будущем тактических ракет ATACMS собственного производства, однако на текущий момент нет подтверждения данных в западных СМИ о скорой поставке киевскому режиму таких вооружений. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель властей США Карин Жан-Пьер.

Я просто не собираюсь подтверждать имеющиеся публикации... президент говорил в прошлом, что ATACMS не исключаются. Но никаких новых объявлений на этот счет у меня нет. Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме решили прокомментировать встречу между главой США и украинским президентом Владимиром Зеленским в более широком ключе. Карин Жан-Пьер заметила, что двусторонняя встреча политических лидеров была очень важна, так как она дала твердо понять миру о том, что власти США продолжат поддерживать Украину.

Белый дом не уточняет, призывает ли уйти в отставку обвиненного в коррупции сенатора.

Фото и видео: Белый дом