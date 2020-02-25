Космический корабль будет доставлен на орбиту Земли при помощи ракеты-носителя Antares.

Cygnus с грузом для МКС стартовал с космодрома в США. Трансляцию запуска американской ракеты-носителя Antares с автоматическим космическим кораблем вели представители Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства. Известно, что ракета отправилась на орбиту Земли в 18:01 по местному времени (01:01 по московскому времени) с территории острова Уоллопс, находящегося в штате Виргиния, на восточном побережье США.

Cygnus принадлежит корпорации Northrop Grumman. Корабль совершил 16-ую миссию по доставке полезного груза на Международную космическую станцию. В NASA рассказали, что на борту корабля находится 3D-принтер, в котором используется имитирующий грунт Луны материал для проверки возможности его использования для строительства различных конструкций, а также устройство по очистке воздуха от двуокиси углерод, монтажный кронштейн. Последний будет размещен на несущем каркасе солнечных панелей. Для выполнения этой операции космонавтам придется выйти в открытый космос. Миссия планируется в конце августа.

Cygnus прибудет на МКС 12 августа, его захват и стыковку к станции будет осуществлять астронавт NASA Меган Макартур, используя руку-манипулятор Canadarm 2. Корабль будет на МКС три месяца. Он заберет со станции отходы, а затем - сгорит в плотных слоях атмосферы.

NASA вынуждено отложить высадку на Луну в 2024 году.

Видео: YouTube / Space Videos