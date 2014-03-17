NASA вынуждено отложить высадку на Луну в 2024 году

Высадка астронавтов на Луну не представляется возможной в связи с задержками в разработке скафандров.

Во вторник, 10 августа, NASA отложило высадку астронавтов на Луну в 2024 году. Об этом говорится в распространенном докладе генерального инспектора NASA Пола Мартина.

Изначально в NASA планировали, что первые два готовых к полету новых скафандра xEMU (Exploration Extravehicular Mobility Unit) будут готовы к ноябрю 2024 года. Однако, специалисты столкнулись с трудностями в достижении этой цели. Задержка по запланированным работам длится уже 20 месяцев. Она связана с нехваткой финансирования, последствиями пандемии коронавируса и техническими проблемами. Теперь в NASA уверены, что "скафандры будут готовы к полетам не ранее апреля 2025 года". На них потратят более миллиарда долларов.

В докладе Мартин указал, что производство скафандров следующего поколения – это не единственная проблема, которая существует на сегодняшний день. Задержки есть и в других крупных программах. NASA столкнулось с проблемой в разработке ракеты-носителя Space Launch System и корабля Orion. Кроме того, есть задержки, связанные с разработкой посадочного модуля.

Ранее мы сообщили, что в NASA ожидают информацию о причинах инцидента с "Наукой" в течение двух-трех недель.

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