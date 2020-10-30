Цукерберг назвал высокой вероятность масштабных волнений в США по итогам выборов

Глава Facebook рассказал о необходимости противодействовать дезинформации в соцсетях.

Марк Цукерберг назвал высокой вероятность масштабных волнений в США по итогам президентских выборов. Об этом глава Facebook сообщил в рамках телеконференции, посвященной публикации отчета компании за третий квартал 2020 года.

Я встревожен угрозой гражданских волнений по всей стране из-за глубины раскола общества и возможности задержки в подведении итогов голосования на дни и даже на недели. Учитывая это, компаниям, подобным нашей, следует пойти гораздо дальше того, что предпринято уже Марк Цукерберг, глава Facebook

Эксперт напомнил, что его компания ввела различные меры противодействия дезинформации ва преддверии американских выборов. По словам Цукерберга, он не отходит от философии поддержки свободы слова. Однако принятые меры отражают рост угроз насилия и проведения беспорядков.

Состояние Марка Цукерберга превысило $100 млрд.

Видео: YouTube / marcones