Coca-Cola объявила о прекращении выпуска и продажи напитка в России

Все клиенты дистрибутора в России сейчас находятся в процессе опустошения запасов напитков.

В четверг, 16 июня, компания Coca-Cola HBC (Coca-Cola Hellenic) — дистрибутор Coca-Cola в России — объявила, что больше не будет производить и продавать Coca-Cola и другие напитки бренда в России. Об этом сообщает "Коммерсант".

Как написали в заявлении, все клиенты дистрибутора в России сейчас находятся в процессе опустошения запасов напитков. Coca-Cola HBC кроме Coca-Cola и ее подвидов выпускает Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другую продукцию. В России работает 10 заводов компании.

В начале мая мы писали, что генеральный директор компании Джеймс Куинси не исключил ухода компании с российского рынка. Как рассказал Куинси, компания может полностью свернуть бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. На компанию оказывают давление потому, что она не остановила продажи в стране. Куинси уверен, что подобные действия не повлияли бы на правительство России.

Напомним, что 9 марта The Coca-Cola Company объявила о приостановке своей коммерческой деятельности на территории России. Вместе с тем заводы компании продолжили работу.

Ранее мы писали, что в Петербурге производители йогуртов и соков столкнулись с дефицитом упаковки и краски. Пятый пакет европейских санкций вступает в силу с 10 августа, он грозит производителям упаковочным кризисом, однако перебои с поставками рынок ощущает уже сейчас. Компания "Сады Придонья" уже выпускают товары минималистичном дизайне.

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