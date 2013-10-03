Coca-Cola может окончательно уйти из России

На компанию оказывают давление потому, что она не остановила продажи в стране.

Американская компания The Coca-Cola Company может полностью уйти из России. Генеральный директор компании Джеймс Куинси не исключил такого варианта.

Как рассказал Куинси, компания может полностью свернуть бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. На компанию оказывают давление потому, что она не остановила продажи в стране. Куинси уверен, что подобные действия не повлияли бы на правительство России.

Добавим, что один из 10 заводов в России находится в Петербурге.

Напомним, что 9 марта The Coca-Cola Company объявила о приостановке своей коммерческой деятельности на территории России. Вместе с тем заводы компании продолжили работу.

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