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Coca-Cola может окончательно уйти из России
Сегодня, 22:23
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Coca-Cola может окончательно уйти из России

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На компанию оказывают давление потому, что она не остановила продажи в стране.

Американская компания The Coca-Cola Company может полностью уйти из России. Генеральный директор компании Джеймс Куинси не исключил такого варианта. 

Как рассказал Куинси, компания может полностью свернуть бизнес в России, если конфликт на Украине затянется. На компанию оказывают давление потому, что она не остановила продажи в стране. Куинси уверен, что подобные действия не повлияли бы на правительство России.

Добавим, что один из 10 заводов в России находится в Петербурге.

Напомним, что 9 марта The Coca-Cola Company объявила о приостановке своей коммерческой деятельности на территории России. Вместе с тем заводы компании продолжили работу.

Фото: pexels

Теги: кока-кола, рынок, уход
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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