В Петербурге производители йогуртов и соков столкнулись с дефицитом упаковки и краски

Пятый пакет европейских санкций вступает в силу с 10 августа, он грозит производителям упаковочным кризисом, однако перебои с поставками рынок ощущает уже сейчас.

В Петербурге производители продуктов питания готовятся к острому дефициту картонной упаковки и краски для печати. Запасов хватит только до июля, сообщает "Деловой Петербург".

Пятый пакет европейских санкций вступает в силу с 10 августа, он грозит производителям упаковочным кризисом, однако перебои с поставками рынок ощущает уже сейчас. Компания "Сады Придонья" уже выпускают товары минималистичном дизайне. В Петербурге Пискарёвский молочный завод говорил об опасениях еще в апреле, компания продолжает искать новых поставщиков краски, а также упрощает дизайн тары.

В "Валио" рассказали, что уже в марте начались проблемы с упаковкой, однако сейчас они частично решены. Предприятие испытывает трудности с материалами категории Tetra Pak.

В Национальном союзе производителей молока отметили, что АО "Тетра Пак" пока не подтвердило уход материнской компании, корпорации Tetra Pak, из России. По оценкам "Союзмолока", доля картонной асептической упаковки составляет 14% от общего объёма рынка готовой молочной продукции. По остальным видам тары острых проблем не наблюдается. В союзе добавили, что ещё недавно импортировалось до 80% краски для пищевой упаковки, и к настоящему моменту пока не все производители успели найти альтернативных поставщиков.

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