Цивилев: транспортная реформа в Новокузнецке состоялась

Губернатор региона проверил выполнение программы.

Сергей Цивилев заявил, что транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. Об этом губернатор Кемеровской области рассказал в собственном Telegram-аккаунте после проверки хода проведения программы.

Покатался на маршрутах, поговорил с пассажирами, которые ехали в этих маршрутах как раз в час пик утром, когда максимальное количество людей... Еще раз подтверждаю свой вывод: транспортная реформа в Новокузнецке состоялась. В этом я полностью убежден Сергей Цивилев, глава Кемеровской области

Транспортная реформа стартовала в Новокузнецке 18 ноября. Городские власти заменили старые дизельные автобусы на газомоторные. Это должно помочь снизить выброс вредных выхлопов в атмосферу. Также в рамках программы чиновники внесли коррективы в графики движения общественного транспорта, изменения в маршруты следования, номера и способы оплаты проезда.

Напомним, что по результатам аукциона в регионе основным перевозчиком стала компания "Питеравто". Местные перевозчики восприняли этот факт негативно. Их водители отказались сотрудничать с "Питеравто", поэтому победителю аукциона пришлось нанимать работников из других городов.

В Кемеровской области автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся.

Видео: Telegram/Цивилев. Live

Фото: Piter.tv