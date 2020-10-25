Минздрав объяснил видео из переполненного телами морга в Новокузнецке

Власти Кузбасса намерены помочь семьям умерших от коронавируса в организации похорон. Это позволит разгрузить патологоанатомические отделения в регионе.

Минздрав Кемеровской области объяснил видео из переполненного телами морга в Новокузнецке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Региональные власти выделили специальные отделения для умерших в результате заражения коронавирусной инфекцией. Накануне сообщалось, что морг в Новокузнецке оказался переполнен телами умерших пациентов. Это произошло из-за того, что в него свозили почти все летальные случаи с юга Кемеровской области. В Telegram появился ролик, где было показано помещение с большим количеством черных пакетов с телами.

По данным регионального оперштаба, число летальных случаев среди коронавирусных больных в Кузбассе с начала октября возросло почти на 75%. За 25 октября скончались 197 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус. Всего в Кемеровской области выявлено 14 351 случай заражения коронавирусом.

Ранее мы сообщили, что в России за сутки выявили 16 710 случаев заражения коронавирусом.