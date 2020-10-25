В России за сутки выявили 16 710 случаев заражения коронавирусом

Специалисты отметили, что у четверти инфицированных (26,7% - 4 456 человек) не было никаких симптомов.

За сутки в России подтвердили 16 710 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 84 регионах. Больше всего новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве – 4 455 человек (днем ранее – 4 453), в Петербурге – 709 пациентов (днем ранее – 713), Подмосковье – 491 россиянин (днем ранее – 480). Вчера число зараженных за сутки составляло 16 521 человек.

За все время эпидемии в стране зафиксировано 1 513 877 случаев заражения COVID-19. Скончались 26 050 россиян, выздоровели – 1 138 522. Темп прироста составляет 1,1%.

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Видео: Youtube/стопкоронавирус.рф