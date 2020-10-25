На избирательном участке Зеленского задержали активистку Femen

На избирательном участке президента Украины Владимира Зеленского задержали активистку Femen. Об этом сообщает издание "Страна.ua".
Сегодня, 25 октября на Украине проходят выборы депутатов местных советов во все органы самоуправления, кроме Луганска и Донецка. По факту, это первые региональные выборы после избрания Зеленского на пост президента. Глава государства прибыл на избирательный участок вместе со своей женой Еленой. Внезапно активистка украинского феминистского движения Femen задрала юбку с надписью Zexist. Так феминисты называют украинского президента за сексистские высказывания. После инцидента девушку сразу схватили силовики.
Сообщается, что это не первая акция движения в присутствии президента. В прошлом году в день голосования на президентских выборах одна из активисток Femen провела акцию перед избирательным участком Зеленского. Она вышла с оголенной грудью, встала перед участком и заявила, что Зеленский – "кот в мешке". Затем девушка потребовала перестать насиловать Украину.
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Видео: Youtube/Страна.ua, 112 Украина
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