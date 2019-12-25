По мнению Хашига, предвзятое судейство принесло победу московскому "Спартаку".

В "Краснодаре" раскритиковали судейство в матче со "Спартаком". Об этом заявил генеральный директор краснодарского клуба Владимир Хашиг.

В субботу состоялся гостевой матч 12-го тура РПЛ. Со счетом 3:1 победил "Спартак". Судьей встречи был Владислав Безбородов. На системе видеопомощи арбитрам (VAR) был закреплен Кирилл Левников.

Хочется заметить "Спартаку", что победу в этом матче им принесли предвзятое судейство Безбородова в поле и работа на VAR Левникова. Это они своими решениями обеспечили победу "Спартака" в прошедшем матче. - цитирует Хашига сайт "Краснодара"

Генеральный директор "Краснодара" отметил, что первый забитый гол "Спартака" и отмененный второй гол "Краснодара" по сути были одинаковы. На сайте клуба появилась публикация со спорными моментами встречи. Помимо этого, председатель совета директоров "Спартака" Леонид Федун отметил, что снимет команду с чемпионата после судейства Василия Казарцева на матче с Сочи. Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС посчитала ошибочными решение Казарцева назначить второй пенальти в ворота "Спартака".

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