Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о решении спортсмена.

В Кремле оценили решение Нурмагомедова завершить карьеру. Об этом сообщает Championat.com.

Накануне российский боец Хабиб Нурмагомедов сразился с американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC 254. Он одержал победу в поединке.

Мы рады его победе. И поздравляем его. Всё остальное – его выбор. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Это стала 29-победа в карьере бойца. Он защитил чемпионский пояс UFC. После боя Нурмагомедов объявил о том, что этот поединок стал последним в его карьере. Сообщается, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил спортсмена с победой.

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Видео: Youtube/FightSpace