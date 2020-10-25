На поддержку промышленности в России выделят более 5 млрд рублей

Средства пойдут на возмещение расходов по транспортировке в 2020 году.

Правительство выделило 5 млрд рублей на поддержку промышленности. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписано главой правительства Михаилом Мишустиным. Размер компенсации составит до 80% затрат в зависимости от особенностей конкретного промпроизводства. В кабмине считают, что это позволит обеспечить бесперебойные поставки продукции на сумму не менее 45 млрд рублей. Помимо этого, финансовую помощь получат компании из отраслей автомобилестроения, сельскохозяйственного, транспортного и энергетического машиностроения. Также правительство выделило 600 млн рублей организациям, которые намерены купить новую буровую установку и утилизировать старую. Это принесет рост продаж оборудования на 3 млрд рублей.

Ранее мы сообщили, что плазма переболевших COVID-19 оказалась бесполезна в лечении пациентов.