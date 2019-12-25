Кровь не помогает предотвратить ухудшение состояния пациентов.

Плазма переболевших COVID-19 оказалась бесполезна в лечении пациентов. Об этом сообщает журнал BMJ со ссылкой на исследование ученых из Индии.

В рамках исследования специалисты проанализировали 464 взрослых пациентов. Все они болеют коронавирусом средней степени. Около половины из них (235 пациентов), помимо стандартного лечения, получили плазму людей, перенесших заболевание. Остальных лечили обычными способами. В обеих группах было равное число пациентов, которые нуждались в искусственной вентиляции легких. Через 28 дней показатели смертности в обеих группах были примерно одинаковыми. Ухудшение состояния было зафиксировано у 17 человек из каждой группы.

Связь плазмы крови, полученной от выздоровевших людей, с замедлением прогрессирования заболевания до серьезного протекания COVID-19 и общей летальности не выявлена. - сказано в заключении исследования

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