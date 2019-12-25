Трамп заверил, что в Кремле не знают о прогрессе по Карабаху

Комментируя конфликт между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, Трамп заверил, что США хотят помочь людям из Армении так как они "замечательные люди".

Президент США Дональд Трамп заявил, что участвует в переговорах по Нагорному Карабаху в качестве посредника. По его мнению, на прошедших переговорах достигнут "хороший прогресс". Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Глава Белого дома уточнил, что в Кремле не знают о прогрессе по Карабаху. Пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что Кремль "пока не знает". В свою очередь Трамп готов наблюдать за дальнейшим развитием событий. Он рассказал, как проходят переговоры с Арменией.

У нас очень хорошие отношения с ними. Они очень хорошие люди. - Дональд Трамп, президент США

Напомним, что в пятницу в Вашингтоне прошли раздельные переговоры госсекретаря США Майка Помпео и министра иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым.

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