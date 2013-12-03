Цирк Чинизелли опубликовал график вакцинации на ближайшую неделю

Желающим привиться от коронавируса в стенах цирка предварительно нужно будет записаться.

В субботу, 10 июля, Цирк на Фонтанке разместил график вакцинации на ближайшую неделю. Так, желающим привиться от коронавируса в стенах цирка предварительно нужно будет записаться. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте Большого Петербургского Государственного Цирка.

В течение трех дней петербуржцы смогут привиться, однако врачи в пунктах вакцинации будут работать по два часа и в разное время. Так, 13 июля пункт будет работать с 11:00 до 13:00. На следующей день, 14 июля, можно привиться в период с 10:00 до 12:00. А 15 июля медики смогут привить всех желающих с 12:00 до 14:00.

Номер для предварительной записи: +7(812)570-53-90.

Для того чтобы получить прививку от коронавируса, при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС и полис. Вакцинацию проводят медики поликлиники №39.

Напомним, об открытии пункта вакцинации на базе Цирка на Фонтанке стало известно еще 2 июля. Тогда предварительная запись не требовалась. В качестве бонуса жители города и его гости получали пригласительные билеты на представление "Итальянский цирк TOGNI". Однако в первый день работы пункта, 6 июля, у пункта вакцинации Цирка образовалась огромная очередь, которая попала на видео.

Ранее Piter.tv писал, что петербуржцы устроили потасовку в очереди за прививкой в ТЦ "Жемчужная плаза".

Фото: Piter.tv

