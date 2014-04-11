Мост может стать частью маршрута из Фрунзенского района в Невский, считают велоактивисты.

Цимбалинский путепровод в Петербурге просят не сносить – с такой инициативой выступили представители "Петербургского велообщества" и градозащитники, которые выпустили обращение в адрес губернатора города Александра Беглова.

Об инициативе порталу "Фонтанка" рассказал основатель "Петербургского велообщества" Павел Хусу – он напомнил, что мост безуспешно пытались внести в перечень выявленных объектов культурного наследия – это спасло бы конструкцию от сноса в силу закона. Сам проект реконструкции моста, движение по которому сейчас разрешено только в одну сторону, еще не представлен общественности. Потенциально снос моста еще возможен.

В группе активистов, обсуждающих будущее путепровода, например, одна из активисток выступила с идеей "скривить" мост, чтобы он никому не помешал.

Если делать прямой, то всё равно перед заездом на мост (со стороны Невского района) угол будет. Возможно так мост будет немного дороже. – написала Татьяна Пахомова

Пешеходное движение на путепроводе закрыли в сентябре 2018 года. Год спустя стало известно о возможном ремонте моста. От безысходности местные жители даже решались обклеить путепровод мемами в адрес экс-премьера Дмитрия Медведева.

Фото: ВКонтакте / Цимбалинский путепровод