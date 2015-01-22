Циклонический вихрь принесет в Петербург дождь и мокрый снег в субботу

Порывы ветра будут достигать 10-15 м/с.

В субботу, 20 ноября, в городе на Неве ожидается облачная и влажная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своем аккаунте в Instagram.

Под воздействием обширного циклонического вихря в Петербурге пройдут дожди и выпадет мокрый снег. Температура воздуха будет выше нормы. Столбики термометров покажут +2...+4 градуса. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Иногда порывы будут достигать 10-15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

А в Ленобласти потеплеет до 0...+5 градусов. Жители региона проведут выходные в компании сильных осадков, мокрого снега (в некоторых районах) и слабого гололеда.

Ранее на Piter.tv сообщили, когда в город придет зимняя погода.

Фото: Pexels