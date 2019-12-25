В выходные в Ленобласти ожидаются дожди, мокрый снег и гололедица

Такая погода сохранится в области и 22 ноября.

В выходные в Ленобласти ожидаются мокрый снег, дожди и слабый гололед. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС России со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Субботу, 20 ноября, жители области проведут в компании сильных осадков, мокрого снега (в некоторых районах) и слабого гололеда. Автомобилистам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах. В воскресенье, 21 ноября, погода существенно не изменится.

В понедельник, 22 ноября, ожидается понижение температуры воздуха ночью -2...-7 гр., местами до -10 градусов, днем – -1...-6 градусов. Гололедица на дорогах задержится в области и в понедельник.

Ранее петербуржцам рассказали, когда в город придет зимняя погода.

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