Хаматова ответила критикам сериала о раскулачивании

Актриса предположила, что часть зрителей находится в "стрессе" и выплескивает накопившиеся эмоции на сериал.

Российская актриса Чулпан Хаматова, исполнившая главную роль в сериале "Зулейха открывает глаза" ответила на критику, которая посыпалась в адрес нее и создателей картины. В прямом эфире Instagram-аккаунта фонда "Подари жизнь" артистка предположила, часть зрителей находится в "стрессе" и выплескивает накопившиеся эмоции на сериал и его создателей.

"Но в любом случае хочу сказать спасибо всем за эту критику. Дорогие хамоватые люди, спасибо вам большое!" – отметила Чулпан.

Ранее стало известно, что исполнительница главной роли каждый день получает проклятья и обвинения от зрителей. Радикально настроенные татары обвинили ее в осквернении исторической правды. Актриса призналась, что удивлена такой реакцией общества. Она отметила, что у нее с некоторыми людьми расходится понимание одних и тех же событий. По мнению Хаматовой, раскулачивание – это преступление и трагедия. Однако многие воспринимают это совсем по-другому.

В защиту Чулпан встал режиссер сериала Егор Анашкин. Кинематографист заявил, что его бесконечно удивляют люди, которые лучше всех на свете знают, как это "не так". Анашкин подчеркнул, что во время съемок проходили консультации с историками и сотрудниками музеев.

Сюжет сериала "Зулейха открывает глаза" основан на одноименном романе Гузель Яхиной. Действие разворачивается в 1930 году. По сюжету красногвардейцы убивают мужа главной героини — татарской крестьянки. Саму женщину раскулачивают и отправляют в Сибирь.

Ранее мы писали, что вышел первый тизер сериала "Грозный".

Видео: YouTube / Россия 1