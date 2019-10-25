"Россия-1" выпустила первый тизер сериала "Грозный"

Образ Ивана IV на экране воплотили Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

Телеканал "Россия-1" представил первый тизер исторического сериала "Грозный". Роль Ивана IV исполнили два актера - Александр Яценко и Сергей Маковецкий.

О начале съемок стало известно в феврале текущего года. Режиссером многосерийного фильма стал Алексей Андрианов, который снял для канала "Россия-1" сериалы "София" и "Годунов".

Кем же был Иван Грозный – величайшим государственным деятелем или жестоким тираном, любящим мужем или убийцей? В детстве будущий царь терпел притеснения от бояр, а сидя на троне, был неоднократно предан ближайшими соратниками. Картина Андрианова расскажет о становлении личности Иоанна Васильевича, покажет историю правителя, пережившего великие победы и великие поражения.

Кроме Яценко и Маковецкого в сериале снялись Виктор Сухоруков, Виктор Добронравов, Артем Ткаченко, Мария Шумакова, Никита Панфилов, Татьяна Лялина и другие актеры.

Ранее мы писали, что сериал "Зулейха открывает глаза" вызвал шквал негодования в обществе.

Видео: YouTube / Antenna Daily