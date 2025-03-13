Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших из Грозного

Спецборт МЧС России доставил в Нижний Новгород пострадавших из Грозного. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате хлопка газовоздушной смеси в хозяйственном магазине в Аргуне, который произошел 8 марта, три человека получили ожоги. В их числе были двоедетей. Пострадавших доставили в Нижний Новгород самолетом Ил-76 для оказания высококвалифицированной медпомощи. В полете пациентов сопровождали специалисты Минздрава РФ.
Ранее мы сообщали, что в Благовещенске арестовали владельца хостела, где в погибли пять человек.
Видео: МЧС России
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