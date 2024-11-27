В Благовещенске арестовали владельца хостела, где в погибли пять человек

В ГУ МЧС назвали предварительную причину трагедии - аварийную работу электрического оборудования.

Собственник помещения на территории города Благовещенск, нелегально переоборудованного в хостел, в настоящее время арестован после пожара. Соответствующее заявление сделал местный мэр Олег Имамаев в собственном Telegram-канале. Чиновник полагает, что к жертвам во время воспламенения на объекте привели безответственность одного из местных жителей, а также желание незаконного заработка. Установлено, что о том, что в помещении, не предназначенном для жилья, сдавались комнаты, не было известно ни надзорным органам, ни правоохранительным органам. Ранее в здании находилась столовая спичфабрики. После трагедии мэр города дал поручение на оперативно проведённом заседании обследовать все складские помещения, торговые и оптовые базы, промышленные зоны, строительные площадки на предмет незаконного проживания там граждан. В ближайшее время этим вопросом займется администрация и сотрудники полиции.

Причина пожара пока предварительная — аварийная работа электрооборудования. Пожарной сигнализации в комнатах, где проживали люди, не было. Олег Имамаев, глава города

Напомним, что в региональные экстренные службы поступило сообщение о возгорании по улице Чайковского, 209, литер 14. Специалисты, прибывшие на вызов, обнаружили, что воспламенилось административное здание. В результате трагедии жертвами стали пять человек, еще трое пострадали. Позже в профильном ведомстве добавили, что пожар был ликвидирован на площади в 180 квадратных метров. Ведется уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности и повлекшим за собой смерть пяти человек по неосторожности.

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Фото и видео: ГУ МЧС России