Сотрудники МЧС потушили пожар на автозаправке в Грозном

В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России потушили пожар на автозаправке в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поступило сообщение о возгорании автоцистерны с топливом, операторской АЗС и автомагазина. Прибывшие на место огнеборцы не допустили разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близ расположенные здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В его тушении участвовали 82 специалиста и 14 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Грозном после взрыва на заправке начался сильный пожар.

Видео: МЧС России