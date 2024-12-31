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Сотрудники МЧС потушили пожар на автозаправке в Грозном

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В результате инцидента никто не пострадал.

Сотрудники МЧС России потушили пожар на автозаправке в Грозном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поступило сообщение о возгорании автоцистерны с топливом, операторской АЗС и автомагазина. Прибывшие на место огнеборцы не допустили разгерметизации цистерн на АЗС и перехода огня на близ расположенные здания. В результате инцидента никто не пострадал.

Площадь пожара составила 450 квадратных метров. В его тушении участвовали 82 специалиста и 14 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Грозном после взрыва на заправке начался сильный пожар.

Видео: МЧС России

Теги: грозный, заправка, мчс россии, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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